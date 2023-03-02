Трампа можуть притягнути до відповідальності у суді через штурм Капітолія — рішення Мін’юсту США

В США правоохоронні органи можуть через суд притягнути до відповідальності 45-го президента США Дональда Трампа за учать або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 року.

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Про це 2 березня повідомило Міністерство юстиції, передає видання The Washington Post.

"Звернення до громадськості з питань, що становлять суспільний інтерес, є традиційною функцією президента, і робота Офісу президента включає величезну сферу таких виступів. Але цією традиційною функцією є публічна комунікація. Це не включає підбурювання до неминучого насильства", — зазначають адвокати цивільного відділу Мін'юсту.

Наразі поліція Капітолію, а також 11 членів Палати представників Демократичної партії намагаються притягнути Трампа до відповідальності "за фізичні та психологічні травми, які вони зазнали під час заворушень". Але він вважає, що його захищає від судового позову імунітет президента, який він мав в день штурму.

Правоохоронці подали позов на підставі ухваленого після Громадянської війни США закону, який дозволяє відшкодування держслужбовцям, яким перешкоджають виконувати обовʼязки силою, погрозами або залякуванням.

У грудні апеляційний суд вирішував, чи виконував Трамп свою роботу, коли він зібрав натовп, що призвело до заворушень. Не визначившись, суд звернувся до Департаменту юстиції з проханням роз'яснити ситуацію. Зрештою Мін’юсту дійшов висновку, що президенти можуть вести жорстоку риторику, але вона не повинна призводити до трагічних наслідків, пошкодження майна тощо.

Позов все ще перебуває на попередній стадії, і Міністерство юстиції не стверджує, що Трамп дійсно винен.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року у Вашингтоні натовп прихильників Трампа штурмував Капітолій з метою змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю, що призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів. Згодом Палата представників США оголосила імпічмент президенту Трампу за його роль у розпалюванні агресії.

Крім того, ряд компаній та організацій відмовилися співпрацювати із Трампом через подій 6 січня. Його облікові записи були заблоковані у кількох соціальних мережах.

Тільки в 2023 році компанія Meta відновила акаунти Трампа у Facebook та Instagram. До цього, в листопаді 2022 року Twitter відновив обліковий запис Трампа після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск.