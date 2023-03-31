Впервые в истории: в США Трампу выдвинули обвинение

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка выдвинуло обвинение 45-му президенту США Дональду Трампу в сокрытии финансовых операций, которые, по версии следствия, он совершал во время президентской кампании 2016 года, чтобы скрыть информацию о внебрачных сексуальных отношениях.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом, он стал первым бывшим президентом США, которому выдвинули уголовные обвинения. По информации следствия Трамп выплачивал деньги порнозвезде Сторми Дэниелсу.

Заметим, что конкретные обвинения пока не известны, поскольку обвинительный акт остается закрытым.

Трамп уже заявил, что он "не признает свою вину", и дал понять, что не выйдет из президентской гонки в 2024 году. Он обвинил демократов в попытке снизить его шансы на победу.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории", — сказал он 45-й президент США.

Вскоре после этого Трамп обратился к поклонникам с просьбой дать деньги на юридическую защиту. По данным своей кампании, он собрал более $2 млн, поскольку еще 18 марта он начал заявлять, что его планируют арестовать.

Кроме того, известно, что Трампа также могут привлечь к ответственности за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года толпой его сторонников, протестовавших против победы на выборах Джо Байдена.

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