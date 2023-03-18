Трамп анонсировал свой арест и призвал к протестам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ареста во вторник, 21 марта, по делу о в выплате 130 тысяч долларов за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс о якобы романе с ним, и призвал своих сторонников к протестам, передает Reuters.

"Незаконные утечки из коррумпированной и политизированной окружной прокуратуры Манхэттена указывают на то, что, поскольку преступление не может быть доказано, будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент США во вторник на следующей неделе. Протестуйте, верните нам нашу нацию!" — написал экс-президент в созданной по его инициативе соцсети Truth Social.

При этом Трамп не предоставил никаких доказательств утечки такой информации из офиса окружного прокурора, равно как и не затронул суть возможных обвинений в своем посте. В свою очередь, представитель Трампа заявил журналистам, что "никаких уведомлений не было", кроме утечек в СМИ. Представитель окружной прокуратуры Манхэттена, расследующей дело, от комментариев отказался.

По данным же СМИ, офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга представил коллегии присяжных доказательства выплаты Дэниелс 130 тысяч долларов от бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна в последние дни предвыборной президентской кампании в 2016 году. Дэниелс, чье настоящее имя - Стефани Клиффорд, утверждала, что десять лет назад у нее был роман с Трампом, что сам экс-президент отрицал.

Отмечается, что ранее в марте прокуратура приглашала Трампа для дачи показаний перед присяжными, что, по словам экспертов-правоведов, было признаком того, что обвинительное заключение было на завершающей стадии подготовки, однако Трамп от этого отказался.

При этом Коэн еще в 2018 году признал себя виновным в нарушениях, среди прочих преступлений, финансирования избирательной кампании Трампа, связанных с организацией выплат Дэниелс и еще одной женщине в обмен на их молчание о романах, которые, по их словам, у них были с Трампом. Он заявлял, что именно Трамп поручил ему произвести платежи. Однако прокуратура пока так и не предъявила соответствующих обвинений бывшему уже президенту.

До сих пор ни один президент США — ни во время пребывания в должности, ни после — не привлекался к уголовной ответственности. Трамп при этом намерен снова выдвигаться в кандидаты от Республиканской партии на пост президента в 2024 году. Он заявил, что продолжит кампанию, даже если ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.

Напомним также, что Трампа могут привлечь к ответственности за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года толпой его сторонников, протестовавших против победы на выборах Джо Байдена.

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