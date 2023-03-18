Трамп анонсував свій арешт та закликав до протестів

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що чекає на арешт у вівторок, 21 березня, у справі про виплату 130 тисяч доларів за мовчання порнозірці Стормі Деніелс про нібито роман з ним, і закликав своїх прихильників до протестів, передає Reuters.

"Незаконні витоки з корумпованої та політизованої окружної прокуратури Манхеттена вказують на те, що оскільки злочин не може бути доведено, буде заарештовано провідного кандидата від республіканців і колишнього президента США у вівторок наступного тижня. Протестуйте, поверніть нам нашу націю!" — написав екс-президент у створеній з його ініціативи соцмережі Truth Social.

При цьому Трамп не надав жодних доказів витоку такої інформації з офісу окружного прокурора, так само як і не торкнувся суті можливих звинувачень у своєму пості. У свою чергу, представник Трампа заявив журналістам, що "жодних повідомлень не було", крім витоків у ЗМІ. Представник окружної прокуратури Манхеттена, котра розслідує справу, від коментарів відмовився.

За даними ЗМІ, офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга представив колегії присяжних докази виплати Деніелс 130 тисяч доларів від колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена в останні дні передвиборчої президентської кампанії в 2016 році. Деніелс, чиє справжнє ім'я - Стефані Кліффорд, стверджувала, що десять років тому вона мала роман з Трампом, що сам екс-президент заперечував.

Зазначається, що раніше у березні прокуратура запрошувала Трампа для надання свідчень перед присяжними, що, за словами експертів-правознавців, було ознакою того, що обвинувальний висновок був на завершальній стадії підготовки, проте Трамп від цього відмовився.

При цьому Коен ще в 2018 році визнав себе винним у порушеннях, серед інших злочинів, фінансування виборчої кампанії Трампа, пов'язаних з організацією виплат Деніелс та ще одній жінці в обмін на їхню мовчанку про романи, які, за їхніми словами, вони мали з Трампом. Він заявляв, що саме Трамп доручив йому зробити платежі. Проте прокуратура поки так і не пред'явила відповідних звинувачень колишньому вже президенту.

Досі жоден президент США — ані під час перебування на посаді, ані після — не притягувався до кримінальної відповідальності. Трамп при цьому має намір знову висуватись у кандидати від Республіканської партії на пост президента у 2024 році. Він заявив, що продовжить кампанію, навіть якщо йому буде пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину.

Нагадаємо також, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.

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