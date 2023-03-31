Фінансові махінації: суд у справі Трампа відбудеться наступного тижня

45-ий президент США Дональд Трамп буде пред'явлений до Манхеттенського кримінального суду у вівторок, 4 квітня. Йому висунули звинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями. Прибути до Нью-Йорка Трамп має за день до суду.

На нього не надягатимуть наручники, зате оточать озброєними федеральними агентами для захисту. У Трампа візьмуть відбитки пальців і зроблять фото для особової справи, повідомляє CNN.

Планується, що чиновники, які беруть участь у плануванні явки Трампа, призупинять всі інші справи у суді на час, коли очікується явка колишнього президента.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Сам Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Манхеттена політичним переслідуванням, а адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що він є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії.

Колишній віце-президент Майк Пенс назвав звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа обуренням і політичним переслідуванням.

"Безпрецедентне звинувачення проти колишнього президента Сполучених Штатів у фінансуванні передвиборчої кампанії є обуренням, і я думаю, що переважній більшості американців ясно, що це не що інше, як політичне переслідування", — сказав Пенс.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Крім того, відомо, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.