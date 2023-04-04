В США арестовали Дональда Трампа (ВИДЕО)

45-й президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его формально арестовали и поместили под стражу перед судом.

Об этом сообщает CNN.

Как ожидается, у него возьмут отпечатки пальцев, а затем доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения.

Арест считается формальным, потому что Трампу не будут надевать наручники, поскольку он и так находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

По состоянию на 21:40 (по Киеву) по информации CNN, Трамп уже вошел в зал суда в Нью-Йорке, где ему должны предъявить обвинения.

Happening Now: Donald Trump — the first former president in history to face criminal charges — has entered a New York courtroom to be arraigned and is expected to plead not guilty https://t.co/Xx3h8zWVB8 pic.twitter.com/GPWgFV80rp — CNN (@CNN) April 4, 2023

Напомним, Трампу предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Сам Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена политическим преследованием, а адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что он является жертвой коррумпированной и обезображенной версии американской системы правосудия и истории.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.

Кроме того, известно, что Трампа также могут привлечь к ответственности за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года толпой его сторонников, протестовавших против победы на выборах Джо Байдена.