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В США арестовали Дональда Трампа (ВИДЕО)
45-й президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его формально арестовали и поместили под стражу перед судом.
Об этом сообщает CNN.
Как ожидается, у него возьмут отпечатки пальцев, а затем доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения.
Арест считается формальным, потому что Трампу не будут надевать наручники, поскольку он и так находится под постоянным наблюдением правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 21:40 (по Киеву) по информации CNN, Трамп уже вошел в зал суда в Нью-Йорке, где ему должны предъявить обвинения.
Напомним, Трампу предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями.
Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.
Сам Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхэттена политическим преследованием, а адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что он является жертвой коррумпированной и обезображенной версии американской системы правосудия и истории.
История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.
Кроме того, известно, что Трампа также могут привлечь к ответственности за участие или возможную организацию захвата Капитолия США 6 января 2021 года толпой его сторонников, протестовавших против победы на выборах Джо Байдена.