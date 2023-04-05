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Трампу грозит максимальный срок заключения в 136 лет
Обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу, предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет заключения, хотя фактическое наказание, скорее всего, будет гораздо меньше, чем это, если его осудят по любому или всему пункту.
Бывший президент Дональд Трамп во вторник в Нью-Йорке не признал себя виновным по обвинениям в фальсификации деловых записей первой ступени, сообщает телеканал FoxNews.
Сообщается, что подлог деловой документации является уголовным правонарушением в Нью-Йорке и достигает уровня наказания с максимальным четырехлетним заключением. Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть свои правонарушения. Всего в нью-йоркских деловых записях было сделано 34 ложных записи, поэтому и срок ареста составляет 136 лет.
"Во-первых, закон о выборах штата Нью-Йорк признает преступлением сговор с целью продвижения кандидата незаконными средствами. Далее я указал ряд незаконных средств, включая дополнительные ложные заявления, включая заявления, которые планировалось предоставить налоговым органам. Я также обратил внимание на ограничение федерального закона о выборах по лимитам вкладов", - рассказал окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгга.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обвинение выдвинуто Трампу по каждому факту незаконной выплаты, осуществленной через его бизнес-империю Trump Organization – то есть в тех выплатах, когда оплата одному человеку производилась несколькими траншами, каждый из них фиксировался как отдельный пункт обвинения.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена, где его формально арестовали и поместили под стражу перед судом.