Трампу офіційно оголосили обвинувачення, він вину не визнає (ВІДЕО)

45-й президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 квітня, з’явився в залі суду Мангеттену у Нью-Йорку, де йому оголосили обвинувачення за 34 пунктами.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає CNN з посиланням на джерела, Трамп свою вину не визнає.

Арешт з колишнього президента вже зняли, він залишив залу суду. Виходячи із зали, він не зробив жодних заяв.

Вийшовши із зали суду, Трамп покинув будівлю та сів у свій кортеж, припаркований на вулиці.

JUST IN: Donald Trump pleads not guilty after hearing charges against him stemming from hush money investigation, a source says https://t.co/nD90iS6ZZc pic.twitter.com/KOZalChHGB — CNN (@CNN) April 4, 2023

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

Також, згідно з обвинуваченням, Трамп і пов’язані з ним особи використовували популярну в шоу-бізнесових колах схему викупу прав на потенційно шкідливу інформацію з тим, аби вона так і не була опублікована, з метою "підвищити його шанси на обрання".

"Потім Трамп доклав чимало зусиль, щоб приховати ці дії, внісши десятки неправдивих записів у ділову документацію, щоб приховати злочинну діяльність, зокрема спроби порушити виборче законодавство штату і федеральне законодавство", – зазначив окружний прокурор Мангеттена.

В обвинувальному акті вказують три епізоди, які підтверджують існування цієї схеми:

колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тисяч доларів, щоб він не розповів про нібито позашлюбну дитину Трампа; неназваній жінці через ту ж компанію було заплачено 150 тисяч доларів, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом (з обставин, які описуються в обвинуваченні, випливає, що йдеться про модель Playboy Карен Макдугал);

юридичний радник Трампа за 12 днів до президентських виборів переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію (ймовірно, йдеться про Майкла Коена та Сормі Деніелс).



Як зазначається, обвинувачення висунуте Трампу за кожним фактом незаконної виплати, здійсненої через його бізнес-імперію Trump Organization – тобто в тих виплатах, коли оплата одній людині здійснювалась кількома траншами, кожна з них фіксувалась як окремий пункт обвинувачення.

Усі ці обвинувачення – це кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості за законодавством Нью-Йорка, за кожне з яких загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Трампу висунули звинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Сам Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Манхеттена політичним переслідуванням, а адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що він є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Крім того, відомо, що Трампа також можуть притягнути до відповідальності за участь або можливу організацію захоплення Капітолію США 6 січня 2021 натовпом його прихильників, які протестували проти перемоги на виборах Джо Байдена.