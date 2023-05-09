Трампа признали виновным в сексуальном насилии

Жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии и клевете в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщает CNN.

Суд установил, что Трамп совершил сексуальное насилие в отношении Кэрролл весной 1996 года в раздевалке универмага. Иск о клевете касается заявления бывшего президента США в 2022 году, когда он опровергал обвинения.

Трамп должен выплатить Кэрролл около 5 млн долларов компенсации: 2 млн долларов – по иску о нанесении побоев и почти 3 млн долларов – в рамках доказательства клеветы.

Писательница подала в суд на Трампа за избиение, утверждая, что его поведение квалифицируется как сексуальное преступление, поскольку это было изнасилованием, сексуальным насилием или насильственными прикосновениями. Присяжные не установили, что Кэролл доказала факт изнасилования, однако признали совершение сексуального насилия Трампом, что позволило Кэролл получить компенсацию по иску о возмещении ущерба.