У Вашингтоні відповіли на заклики зменшити підтримку України

Адміністрація Сполучених Штатів продовжать приділяти безпосередню увагу підтримці України та захищати цінності свободи, оскільки це відповідає інтересам національної безпеки США.

Про це заявив у Вашингтоні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає кореспондент "Укрінформу".

"Я чув тих, хто стверджував, що ми не повинні підтримувати Україну, а маємо зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається вдома. Ми можемо дбати про наших людей всередині країни та відстоювати цінності в усьому світі, які ми поважаємо, в тому числі цінності свободи та свободу народу України", - зауважив Салліван у відповідь прокоментувати заяви окремих республіканців з цього приводу.

За його словами, мова йже про конкретні кроки, адже за рік після початку повномасштабної агресії РФ США мобілізували міжнародну коаліцію для захисту України.

"Сполучені Штати мають суттєві зобов’язання по всьому світу, які безпосередньо стосуються нашої національної безпеки та добробуту людей у цій країні. І ми виконаємо ці зобов’язання",- підкреслив Салліван.

Минулого тижня група з 19 республіканців правого толку оприлюднила офіційного листа Байдену, у якому виклала проросійські наративи та закликала американський уряд припинити військову допомогу Україні.

Хоча між законодавцями-республіканцями та демократами у Вашингтоні існує широка двопартійна згода щодо України, опитування показують, що дедалі більше американських республіканців скептично ставляться до важливості України для Сполучених Штатів та вважають, що США зробили достатньо для підтримки Києва та мають цю підтримку зменшити, пише ВВС.

Також вони не заперечують проти того, що Україна має поступиться Росії частиною своєї території, якщо це пришвидшить досягнення миру.

Найгірше те, що люди з такими поглядами незабаром цілком можуть опинитися при владі у США. Губернатор штату Флорида Рон Десантіс назвав вторгнення Росії в Україну "територіальною суперечкою", яка не становить "життєво важливого національного інтересу".

Десантіс офіційно не оголошував про свою кандидатуру на вибори президента 2024 року, але ця його заява є ще однією ознакою того, що він таки збирається балотуватися. Багато хто розглядає його як найбільш вірогідного основного суперника колишнього президента Дональда Трампа, який давно висловлював симпатії до президента Росії Володимира Путіна та критикував підхід адміністрації Байдена до підтримки України. Зокрема він виступав за переговори щодо перемир'я між Україною та Росією і казав, що буде готовий дозволити Росії захопити частину України, пише американське видання.

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