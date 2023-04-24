В Вашингтоне ответили на призывы уменьшить поддержку Украины

Администрация Соединенных Штатов продолжат уделять непосредственное внимание поддержке Украины и защищать ценности свободы, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности США.

Об этом заявил в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент "Укринформа".

"Я слышал тех, кто утверждал, что мы не должны поддерживать Украину, а должны сосредотачивать свое внимание на том, что происходит дома. Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и отстаивать ценности во всем уважаемом мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины", - заметил Салливан в ответ прокомментировать заявления отдельных республиканцев на этот счет.

По его словам, речь идет о конкретных шагах, ведь через год после начала полномасштабной агрессии РФ США мобилизовали международную коалицию для защиты Украины.

"Соединенные Штаты имеют существенные обязательства по всему миру, непосредственно касающиеся нашей национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране. И мы выполним эти обязательства", - подчеркнул Салливан.

На прошлой неделе группа из 19 республиканцев правого толка обнародовала официальное письмо Байдену, в котором изложила пророссийские нарративы и призвала американское правительство прекратить военную помощь Украине.

Хотя между законодателями-республиканцами и демократами в Вашингтоне существует широкое двухпартийное согласие по Украине, опросы показывают, что все больше американских республиканцев скептически относятся к важности Украины для Соединенных Штатов и считают, что США сделали достаточно для поддержки Киева и должны эту поддержку уменьшить, пишет BBC.

Также они не возражают против того, что Украина должна уступить Россию часть своей территории, если это ускорит достижение мира.

Хуже всего то, что люди с такими взглядами вскоре вполне могут оказаться у власти в США. Губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал вторжение России в Украину "территориальным спором", который не представляет "жизненно важного национального интереса".

Десантис официально не объявлял о своей кандидатуре на выборы президента 2024 года, но это его заявление является еще одним признаком того, что он собирается баллотироваться. Многие рассматривают его как наиболее вероятного основного соперника бывшего президента Дональда Трампа, давно выражавшего симпатии к президенту России Владимиру Путину и критиковавшему подход администрации Байдена к поддержке Украины.

В частности, он выступал за переговоры по перемирию между Украиной и Россией и говорил, что будет готов позволить России захватить часть Украины, пишет американское издание.

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