На фоне войны в Украине. США увеличат производство снарядов калибра 155 мм

США в 2024 году планируют нарастить производство снарядов калибра 155 мм до более чем 80 тысяч в месяц. Это связано с возникновением острой необходимости в таких боеприпасах после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом 10 августа заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине более 2 миллионов снарядов калибра 155 мм с начала боевых действий (2022 года, – ред.). Мы также обеспечили быстрое увеличение производства 155-мм боеприпасов с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч на месяц сейчас, и мы планируем производить более 80 тысяч в месяц следующего года", – сказал он.

По словам Райдера, такие боеприпасы тратятся быстро, а их запасы не ограничены. Однако США помимо производства взаимодействуют с союзниками и партнерами.

Боеприпасы 155 мм: помощь от ЕС

Снаряды калибра 155 мм финансирует для Украины, в том числе и Европейский Союз. В мае Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на закупку этих боеприпасов и ракет. Предполагалось, что они будут совместно закуплены странами-членами блока у европейской оборонной промышленности.

"Вооруженные силы Украины нуждаются в значительном количестве боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Они нуждаются в них быстро", - говорил тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

А в июле Совет Европейского Союза и Европарламент согласовали план увеличения производства боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских снарядов, а также ракет. Это решение позволяет срочно выделить 500 млн евро из бюджета ЕС с целью увеличения мощностей.

Как отмечала министр обороны Испании Маргарита Роблес, такой шаг укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе, что является еще одним доказательством, что ЕС непреклонно отдан поддержке Украины, укреплению оборонно-технологической и промышленной базы блока и обеспечению долгосрочной безопасности и защиты его граждан.