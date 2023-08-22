Задіяні країни НАТО. "Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін

ТОВ "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм.

Про це компанія повідомила 22 серпня в Facebook.

Виробники пояснили своє рішенням тим, що 120 мм міномет — один з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї, яку використовують українські військові. 120 мм міни вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції ворога.

Міни, як запевнили в "Українській Бронетехніці", виготовляють за сучасними технологіями — вони повністю відповідають стандартам НАТО.

"Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів. Більше мінометних пострілів нашим артилеристам, богам війни", — додали в компанії.

Вже не вперше Україна разом з країнами-членами НАТО налагоджує виробництво зброї, зокрема, боєприпасів. Так, в березні "Укроборонпром" розпочав відвантаження дефіцитного боєприпасу, виготовленого у кооперації з країною НАТО.

Окрім 120-мм мін компанія виробляє танковий 125-мм снаряд, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.