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Задіяні країни НАТО. "Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін
ТОВ "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм.
Про це компанія повідомила 22 серпня в Facebook.
Виробники пояснили своє рішенням тим, що 120 мм міномет — один з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї, яку використовують українські військові. 120 мм міни вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції ворога.
Міни, як запевнили в "Українській Бронетехніці", виготовляють за сучасними технологіями — вони повністю відповідають стандартам НАТО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів. Більше мінометних пострілів нашим артилеристам, богам війни", — додали в компанії.
Вже не вперше Україна разом з країнами-членами НАТО налагоджує виробництво зброї, зокрема, боєприпасів. Так, в березні "Укроборонпром" розпочав відвантаження дефіцитного боєприпасу, виготовленого у кооперації з країною НАТО.
Окрім 120-мм мін компанія виробляє танковий 125-мм снаряд, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.