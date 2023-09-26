Зеленский об "украинских действиях" против предприятий российского ВПК: "Будет больше"

Президент Владимир Зеленский намекает, что интенсивность атак на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличится, поскольку это необходимо для сдерживания ее военной машины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, отчитываясь о заседании во вторник Ставки верховного главнокомандующего.

"Был на Ставке отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК. Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше", - заявил президент.

По словам главы государства, пока будет продолжаться агрессия России, "должны ощущаться и потери России". Также на заседании была рассмотрена "конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции".

"Важные доклады по Востоку, Югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я благодарю всех отличившихся украинских воинов!" – отметил Зеленский.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения Украины снарядами. Как сказал президент, этой тематикой "занимаемся ежедневно". Обсуждены поставки снарядов от партнеров и поиск "новых возможностей" в мире.

"Мы четко знаем, как обеспечить поставки. Но постепенно увеличиваем объемы нашего украинского производства. Это один из топовых приоритетов. Сегодня, кстати, кроме докладов на Ставке, было и отдельное совещание с Минстратегпромом", - добавил он.

Как отметил глава государства в сообщении в Telegram-канале, доклад министра Александра Камышина касался мер, предпринимаемых его ведомством для наращивания собственного производства вооружения, особенно беспилотных летательных аппаратов.

Относительно же оперативной ситуации на фронте и планах противника докладывали главком Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках, а министр обороны Рустем Умеров - об обеспечении фронта "всем необходимым".