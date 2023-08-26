Залужний провів наради з керівниками штабів НАТО та Британії. Тепер ЗСУ змінюють пріоритети у контрнаступі, — Guardian

В середині серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів таємні переговори з начальниками штабів оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном та НАТО Крістофером Каволі. За підсумками, український генерал вирішив, що Сили оборони мають сфокусуватися на наступі на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на власні джерела.

Залужний, Радакін та Каволі зустрілися поблизу польско-українського кордону, переговори вони назвали "військовою радою". Український генерал взяв із собою всю свою команду. Близько п'яти годин сторони говорили про те, як допомогти перезавантажити військову стратегію України.

Головним питанням порядку денного було те, що робити з "припиненням прогресу контрнаступу України", а також планування тактики на зиму. Обговорили й довгострокову стратегію, адже припускають, що війна триватиме і в 2024 році.

За підсумками переговорів, Залужний попередньо вирішив, що ЗСУ сконцентруються тепер на Запорізькому напрямку.

Нещодавно стало відомо, що українські війська могли прорвати російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

Водночас в МЗС закликають аналітиків бути більш обережними у своїх прогнозах щодо контрнаступу українських військових.