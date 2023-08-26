Залужный провел совещания с руководителями штабов НАТО и Великобритании. Теперь ВСУ меняют приоритеты в контрнаступлении, — Guardian

В середине августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел тайные переговоры с начальниками штабов обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином и НАТО Кристофером Каволи. По итогам украинский генерал решил, что Силы обороны должны сфокусироваться на наступлении на Запорожском направлении.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Залужный, Радакин и Каволи встретились у польско-украинской границы, переговоры они назвали "военным советом". Украинский генерал взял с собой всю свою команду. Около пяти часов стороны говорили о том, как помочь перезагрузить военную стратегию Украины.

Главным вопросом повестки дня было то, что делать с "прекращением прогресса контрнаступления Украины", а также планирование тактики на зиму. Обсудили и долгосрочную стратегию, ведь предполагают, что война будет продолжаться и в 2024 году.

По итогам переговоров Залужный предварительно решил, что ВСУ сконцентрируются теперь на Запорожском направлении.

Недавно стало известно, что украинские войска могли прорвать российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

В то же время в МИД призывают аналитиков быть осторожнее в своих прогнозах относительно контрнаступления украинских военных.