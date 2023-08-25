ВСУ, вероятно, прорвали российскую оборону вдоль южной линии фронта – CNN

В последнее время в западных изданиях стало появляться все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Об этом пишет CNN.

Вместе с этим ВСУ одновременно усиливая атаки на оккупированный Россией Крым.

Издание сообщает, что несколько российских военных блоггеров рисуют мрачную картину ситуации на линии фронта московских войск в некоторых частях юга. Они пишут, что украинцы закрепились в Роботино и мощными обстрелами атакуют Новопрокоповку.

Есть информация, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и подбросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

По его словам, украинским войскам удалось пройти первую основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.

Он ссылался на сложную матрицу оборонительных приготовлений, которые украинцы сейчас обходят и подчеркнул, что в ВСУ все еще есть "большая боевая сила", которая еще не закончилась.

Милли назвал украинскую контратаку, которая длится уже почти 8 недель, "очень медленной", отметив, что она кровавая и тяжелая и привела к большим жертвам, однако украинцы освободили большую часть земель, которые контролировались Россией с начала нападения 24 февраля 2022 года.

Относительно успеха и неудачи в этом отношении, Милли сказал, что слишком рано определять успех или неудачу атаки.

"Понятно, что пока был частичный успех", - сказал он и добавил, что прогресс на фронте есть, но скорость продвижения войск более медленная, чем планировалось.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что аналитики должны быть осторожнее в своих прогнозах относительно контрнаступления украинских военных. Украинской стороне не нужно ничего доказывать: ее успех "вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающихся".