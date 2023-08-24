США считают, что предоставили Украине достаточно оружия для наступления, в следующем году таких объемов поставки не будет — WSJ

Вашингтон выразил серьезное разочарование стратегией контрнаступления Украины. При этом в США заявляют, что в течение этого года предоставили Украине достаточно оружия для наступления и в будущем такие же объемы помощи вряд ли повторятся.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мы накопили эту железную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Ее не существует", – сказал один из бывших американских чиновников.

Однако, по мнению американцев, шанс для успеха на юге еще есть, если Украина сменит стратегию и вернется к тому плану, который был разработан в течение зимы.

Издание пишет, что американские и украинские чиновники неделями ведут интенсивную закулисную дискуссию по поводу стратегии и тактики возобновления медленного контрнаступления Киева.

В последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны все еще спорят о том, как изменить ситуацию в пользу Украины за то ограниченное время, которое осталось до наступления зимы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный считает, что, несмотря на медленный темп, украинские войска находятся на пороге прорыва.

"Вы не понимаете природы этого конфликта. Это не борьба с повстанцами. Это Курск", – ответил Залужный во время одного разговора с американцами, имея в виду битву Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.

Однако глубокие разногласия по стратегии остаются. В последние несколько недель США призвали украинцев сосредоточить свои силы в районе Токмака, чтобы прорвать первую линию российской обороны, которую в целом признают самой трудной для прорыва.

После того, как официальные лица США предостерегли от распыления усилий, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья. Это изменение позволило им сохранить свои силы для главного удара в другом месте и ограничить расход артиллерии. Но американские официальные лица говорят, что украинцы до сих пор не совмещают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

Учитывая, что Украина имеет лишь небольшие военно-воздушные силы, а поставки F-16 американского производства ожидаются не раньше середины-конца 2024 года, в Пентагоне признают проблему нехватки авиации, которая также отражается на темпах продвижения ВСУ.

"Когда Америка борется, она борется с преимуществом в воздухе на поле боя. В Украине этого нет. Также мы не дали Украине дальнобойной точной артиллерии. Поэтому когда ходят все эти разговоры о том, что они терпят неудачу, нам нужно посмотреть в зеркало", - сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение того месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.