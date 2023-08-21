Погибли бы тысячи людей. Зеленский ответил, была ли возможность начать контрнаступление раньше

Украинские военные не начали контрнаступление раньше из-за нехватки вооружения, а без него тысячи человек погибли бы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 августа.

У него спросили о том, была ли возможность для контрнаступления тогда, когда Украина ждала поставок тяжелого вооружения, а РФ рыла окопы и миновала территории. На это Зеленский ответил, что украинские силы не начинали мощных контрнаступательных действий, потому что "не было с чем".

"Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков – все очень просто. Вы просто потеряете людей [...] Вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи людей, которые просто погибнут", – отметил глава государства.

По его словам, таким образом невозможно было бы достичь главной цели Украины – деоккупации всей территории. Поэтому украинская сторона ждала, пока получит вооружение.

Зеленский добавил, что российские оккупанты действительно заминировали много земель и возвели укрепления, однако они занимались этим еще с начала вторжения в 2014 году.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

Потенциальное контрнаступление Украины обсуждалось в СМИ в течение нескольких месяцев. В конце марта министр обороны Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение того месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Глава государства в июне говорил, что контрнаступление проходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.