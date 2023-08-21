Загинули б тисячі людей. Зеленський відповів, чи була можливість розпочати контрнаступ раніше

Українські військові не почали контрнаступ раніше через нестачу озброєння, а без нього тисячі людей загинули б. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 серпня.

У нього запитали про те, чи була можливість для контрнаступу тоді, коли Україна чекала на постачання важкого озброєння, а РФ рила окопи та мінувала території. На це Зеленський відповів, що українські сили не розпочинали потужних контрнаступальних дій, бо "не було з чим".

"Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків – все дуже просто. Ви просто втратите людей [...] Ви пройдете один, два, три чи п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей, які просто загинуть", – зазначив очільник держави.

За його словами, таким чином неможливо було б досягнути головної цілі України – деокупації всієї території. Тому українська сторона чекала, поки отримає озброєння.

Зеленський додав, що російські окупанти дійсно замінували багато земель і звели укріплення, однак вони займалися цим ще з початку вторгнення у 2014 році.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

Потенційний контрнаступ України обговорювався в ЗМІ протягом кількох місяців. Наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Очільник держави в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.