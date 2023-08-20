"Не недооценивайте Украину". Кулеба прокомментировал критику контрнаступления ВСУ

Аналитики должны быть осторожнее в своих прогнозах касательно контрнаступления украинских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Комментируя мнения о том, что контрнаступление может провалиться, Кулеба сказал:

"Мы воспринимаем подобные заявления спокойно. По словам неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Они теперь предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это показывает, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляется больше надежды".

Министр добавил, что украинской стороне не нужно ничего доказывать: ее успех "вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающихся".

"Однако нам нужны более долгосрочные навыки для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены. Наберитесь терпения. Победа – это тяжелый труд", – отметил Кулеба.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.

Недавно Bild со ссылкой на секретный документ Вооруженных сил Германии писало, что Бундесвер раскритиковал действия украинских военных в ходе контрнаступления. Как отмечалось, Украина разбивает обученные на Западе бригады на малые подразделения и иногда разрешает группам от 10 до 30 солдат атаковать вражескую позицию. В ФРГ считают, что при такой тактике ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество солдат рядом не приносят никакой пользы.