"Путь к победе будет долгим": Верещук призвала готовиться к затяжной войне

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что пока не стоит прогнозировать сроки завершения войны, ведь очевидно, что борьба с российскими захватчиками будет продолжительной.

Об этом глава Минреинтеграции заявила в Facebook.

"Давайте будем честны. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" - все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", — написала она.

Если каждый будет на своем месте, как уверена Верещук, Украина обязательно победит, ведь благодаря этому страна и выстояла в 2022 году.

Власти и граждане должны работать совместно и бороться за государство здесь и сейчас, "не думаем о потом".

"Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что "не взлетает". Коррупция - госизмена. Если не жестко, то не сработает. Политиканство и горлопанство - мораторий. Ссоры - после войны", - добавила министр.

Напомним, сейчас на фронте сложилась сложная ситуация, однако украинским защитникам удается сдерживать враждебные силы и продолжать контрнаступление. В частности, Силы обороны освобождают населенный пункт Урожайное.