Контрнаступление ВСУ: украинские военные освобождают Урожайное

В ходе контрнаступления Силы обороны на юге Украины освобождают населенный пункт Урожайное. Украинские военные также продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она добавила, что в указанных направлениях продолжаются бои. При этом в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорское Донецкой области ВСУ имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Что касается ситуации на востоке Украины, то здесь враг продолжает попытки наступления, но наши защитники смогли ощутимо снизить наступательный потенциал врага. При этом россияне перегруппировываются и пытаются восстановить утраченные позиции.

Маляр добавила, что сейчас на Восточном направлении наблюдается некоторое уменьшение количества обстрелов, но на Купянском направлении россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области и пытаются найти слабые места в нашей обороне.

Тяжелые бои продолжаются и на Бахмутском направлении. Россияне пытаются остановить продвижение наших войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клищиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

По ее словам, в течение прошлой недели ВСУ удалось освободить на Бахмутском направлении еще 3 кв.км и в общей сложности освобожденная площадь здесь составляет 40 кв.км.

Ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях напряженная и сложная. Противник пытается установить полный контроль над Марьинкой и оцепить Авдеевку. Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Продолжаются горячие бои.

Заметим, что враг достаточно упорно пытается остановить наступление украинских военных, но успехов нет. Украинские военные с начала контрнаступления смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.