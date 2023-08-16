"Шлях до перемоги буде довгим": Верещук закликала готуватися до затяжної війни

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що наразі не варто прогнозувати терміни завершення війни, адже, очевидно, що боротьба з російськими загарбниками буде тривалою.

Про це очільниця Мінреінтеграції заявила в Facebook.

"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада - всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо", — написала вона.

Якщо кожен буде на своєму місці, як впевнена Верещук, Україна неодмінно переможе, адже завдяки цьому країна і вистояла в 2022 році.

Влада і громадяни мають працювати спільно і боротися за державу тут і зараз, "не думаємо про потім".

"Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає". Корупція - держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство - мораторій. Чвари - після війни", — додала міністерка.

Нагадаємо, наразі на фронті склалася складна ситуація, проте українським захисникам вдається стримувати ворожі сили та продовжувати контрнаступ. Зокрема, Сили оборони звільняють населений пункт Урожайне.