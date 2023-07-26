Українські військові отримали дрони зі штучним інтелектом

В рамках проєкту "Армія дронів" на фронт відправили 1700 безпілотників. Серед них є БПЛА, в які інтегровано штучний інтелект. ШІ буде розпізнавати та допомагати ефективніше знищувати ворожу ціль.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В рамках проєкту "Армія дронів" підготували 10 000 операторів. Фото: Twitter Михайла Федорова ЗСУ отримали 1700 безпілотників. Фото: Twitter Михайла Федорова Федоров заявив, що дронів буде достатньо тільки тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Фото: Twitter міністра

"Продовжуємо розвивати проєкт армія дронів, продовжуємо масштабувати виробництво українських БПЛА. Перемога за лідерством і технологіями. Рухаємося вперед", — сказав очільник відомства.

Українські дрони — нові розробки та їхня ефективність

Паралельно видання The Washington Post повідомило, що дрони з ШІ розробляє українська компанія, не уточнюючи її назву. ШІ має допомагати виконувати дрону свою місію, навіть якщо його ціль рухається .

Журналісти видання відвідали полігон в Україні, де на власні очі бачив, як дрон з боєприпасом втратив зв'язок з оператором після включення засобів радіоелектронного придушення. Завдяки ШІ БПЛА замість того, щоб впасти, самостійно ліквідував ціль .

"Поліпшують швидкість, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостей впливають на поле бою, дозволяючи Україні знищувати російську техніку, підривати пости спостереження та навіть руйнувати частини престижного Кримського мосту президента Росії Володимира Путіна", — коментує журналіст роботу дронів з ШІ.

Нагадаємо, проєкт "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року. У січні на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що новини про успішне застосування українських безпілотників проти російських окупантів будуть з’являтися частіше.