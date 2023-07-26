Шмигаль повідомив, скільки уряд виділив коштів на виробництво дронів у 2023 році

Кабінет Міністрів у 2023 році виділив 40 мільярдів гривень на виробництво українських безпілотників.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму, присвяченого річниці проєкту "Армія дронів".

"Рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", — зазначив він.

За його словами, Уряд виділив 40 млрд грн у 2023 році, які інвестує в українських виробників безпілотників.

Прем'єр також нагадав, що Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

Нагадаємо, проєкт "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року. У січні на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що новини про успішне застосування українських безпілотників проти російських окупантів будуть з’являтися частіше.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна дасть відповідь із застосуванням дронів на останні ракетні обстріли з боку Росії. За його словами, окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів.