Шмыгаль сообщил, сколько правительство выделило средства на производство дронов в 2023 году

Кабинет Министров в 2023 году выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума, посвященного годовщине проекта "Армия дронов".

"Год назад по инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз", - отметил он.

По его словам, правительство выделило 40 млрд грн в 2023 году, которые инвестирует в украинских производителей беспилотников.

Премьер также напомнил, что Кабмин устранил таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднял долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также принял решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

Напомним, проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года. В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новости об успешном применении украинских беспилотников против российских оккупантов будут появляться чаще.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина даст ответ с применением дронов на последние ракетные обстрелы со стороны России. По его словам, оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов.