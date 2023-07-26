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Украинские военные получили дроны с искусственным интеллектом
В рамках проекта "Армия дронов" на фронт отправили 1700 беспилотников. Среди них есть БПЛА, в которые интегрирован искусственный интеллект. ИИ будет распознавать и помогать более эффективно уничтожать вражескую цель.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Продолжаем развивать проект армия дронов, продолжаем масштабировать производство украинских БПЛА. Победа по лидерству и технологиям. Двигаемся вперед", - сказал глава ведомства.
Украинские дроны — новые разработки и их эффективность
Параллельно издание The Washington Post сообщило, что дроны из ИИ разрабатывает украинская компания, не уточняя ее название. ИИ должно помогать выполнять дрону свою миссию, даже если его цель движется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Журналисты издания посетили полигон в Украине, где собственными глазами видел, как дрон с боеприпасом потерял связь с оператором после включения средств радиоэлектронного подавления. Благодаря ИИ дрон вместо того, чтобы упасть, самостоятельно ликвидировал цель.
"Улучшают скорость, дальность полета, грузоподъемность и другие возможности, которые влияют на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части престижного Крымского моста президента России Владимира Путина", — комментирует журналист работу дронов с ИИ.
Напомним, проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года. В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что новости об успешном применении украинских беспилотников против российских оккупантов будут появляться чаще.