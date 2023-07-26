Украинские военные получили дроны с искусственным интеллектом

В рамках проекта "Армия дронов" на фронт отправили 1700 беспилотников. Среди них есть БПЛА, в которые интегрирован искусственный интеллект. ИИ будет распознавать и помогать более эффективно уничтожать вражескую цель.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В рамках проекта "Армия дронов" подготовили 10 000 операторов. Фото: Twitter Михаила Федорова ВСУ получили 1700 беспилотников. Фото: Twitter Михаила Федорова Федоров заявил, что дронов будет достаточно только тогда, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года. Фото: Twitter министра

"Продолжаем развивать проект армия дронов, продолжаем масштабировать производство украинских БПЛА. Победа по лидерству и технологиям. Двигаемся вперед", - сказал глава ведомства.

Украинские дроны — новые разработки и их эффективность

Параллельно издание The Washington Post сообщило, что дроны из ИИ разрабатывает украинская компания, не уточняя ее название. ИИ должно помогать выполнять дрону свою миссию, даже если его цель движется .

Журналисты издания посетили полигон в Украине, где собственными глазами видел, как дрон с боеприпасом потерял связь с оператором после включения средств радиоэлектронного подавления. Благодаря ИИ дрон вместо того, чтобы упасть, самостоятельно ликвидировал цель .

"Улучшают скорость, дальность полета, грузоподъемность и другие возможности, которые влияют на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части престижного Крымского моста президента России Владимира Путина", — комментирует журналист работу дронов с ИИ.

Напомним, проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года. В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что новости об успешном применении украинских беспилотников против российских оккупантов будут появляться чаще.