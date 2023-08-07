Перемога України у війні прибере російську окупацію з Грузії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що перемога України у війні з Росією призведе до відновлення територіальної цілісності Грузії, так само як і Молдови. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"7 серпня. Щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше", - сказав він.

За його словами, вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить саме агресор, і "точно повинна зрозуміти це зараз". Як заявив Зеленський грузинською мовою, зрештою "свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе".

"Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що українці солідарні з народом Грузії, і подякував всім громадянам Грузії, які разом з українцями "захищають свободу, а особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України".

Нагадаємо, що на початку червня Зеленський вже заявляв під час візиту до Молдови, що формат вирішення придністровського конфлікту має визначитися відразу після перемоги України у війни з Росією. За словами українського президента, "все це закінчиться, коли ми закінчимо з агресією Росії, вирішиться багато різних безпекових питань".