Про Придністров'я говоритимемо з позиції держави, що відвоювала свою землю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вказує, що формат дипломатичної платформи вирішення придністровського конфлікту "5+2" (Молдова, ПМР, Росія, Україна та ОБСЄ плюс спостерігачі - Європейський союз та США) втратив будь-який сенс, і формат вирішення цього конфлікту має визначитися відразу після перемоги України у війни з Росією. Про це він заявив на пресконференції у Кишиневі, де пройшов саміт Європейської політичної спільноти.

"Вибачите життя в проекті 5+2", ви бачите результат? "Чи будемо ми щось переглядати?": а для чого говорити про проект, який неживий? Я не маю сенсу про це говорити. Треба говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю - в цей момент і треба буде говорити", - сказав глава держави.

Зеленський також допустив, що до вирішення цього питання можуть бути залучені й інші країни, зокрема Румунія або ще якісь, які забажає долучити Молдова, але висловив упевненість, що Україна буде все ж грати в цьому одну з головних ролей.

"У нас є спільна позиція з Молдовою з точки зору єдності Молдови, і будемо працювати - тут вже зрозуміло. Я не знаю, чи знадобиться нам допомога інших партнерів. Напевно, в цій ситуацій і Румунія, і близькі наші в цьому сенсі партнери - зможемо говорити разом. Може, Молдова захоче підключити ще якісь з держав. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас - кордон", - підкреслив він.

Президент підкреслив, що упевнений в тому, що як тільки завершиться війна РФ проти України буде вирішено придністровський конфлікт і загалом "багато різних безпекових питань".

"Заморожений конфлікт є на вашій території, на жаль. Але все це закінчиться, повірте, коли ми закінчимо з агресією Росії. Я впевнений: вирішиться багато різних безпекових питань. Я думаю, що нам всім потрібне об'єднане молдовське суспільство і об'єднана країна", - зазначив Зеленський.

За словами українського президента, Україна бажає Молдові миру і зробить усе від неї залежне для підтримки Молдови, тому такий сценарій є реальним.

"Я впевнений, що це не фантастика. Це як "Patriot ніколи не будуть в Україні, наші західні партнери ніколи не об'єднаються, не дадуть нам західні зразки артилерії". Але ми бачимо результат... Тому я впевнений, що після нашої перемоги, а я впевнений, що ми переможемо, ви матимете об'єднану країну. Без ракет. І без Росії", - додав він.

Стосовно ж ймовірного запиту Молдови на застосування можливостей України для вирішення конфлікту Зеленський відповів двома фразами - "Я думаю, ви б відчули" та "Офіційного запиту не було".

"Україна може реагувати й допомагати Молдові тільки, якщо є запит на найвищому рівні - офіційного військово-політичного керівництва Молдови. І тоді обов'язково Україна буде реагувати", - підкреслив при цьому він.

Український президент також поділився думками стосовно свого особистого враження від Придністров'я, через яке він, за його словами, їздив, повертаючись до України через Молдову.

"Я їздив через Придністров'я, знаєте? Прилітав у Кишинів і їхав через Придністров'я. І як? Вважаю, що вони - але це не вони, а Росія, але й вони [теж] - підтримували цю політику абсолютно неправильно. Вибачте, при всій повазі - там не Швейцарія. Тому я вважаю, що вони повинні об'єднатися з їхньою державою, з їх історією - з Молдовою. Але я їхав, бачив. Це було до війни", - сказав Зеленський.

Він також додав, що "був здивований" тим, що бачив у невизнаній республіці різні прапори - російські, радянські "і ще якісь", але не бачив молдовських. За словами президента, йому здається, що це є "неправильним", але він "не суддя". Крім того, Зеленський торкнувся і питання громадянства придністровців.

"Я чув, що в них багато паспортів. У них є паспорти український, російський, молдовський, румунський - чотири паспорти. Які ж вони громадяни України? Ні. Громадяни України - в Україні. Або на фронті, або, на жаль, виїхали з дітками тимчасово", - заявив президент.

Щодо долі угрупування російських військ, що знаходиться на території невизнаної республіки український президент заявив, що вони мають піти, якщо "захочуть жити". Натомість у відповідь на уточнююче питання про те, як це технічно має бути зроблено, Зеленський зміг лише віджартуватися.

"Що робити з тими, хто там на території, з військами [РФ]? Ну, вони захочуть жити - підуть. Україною? Давайте не думати... Таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, завжди знаходить вихід", - заявив український лідер.

На запитання ж, яке прозвучало як "В полон будете брати?", він відповів наступним чином: "Кого в полон? Це ж територія Молдови, ви забуваєте...", але при відповіді неоднозначно повеселішав.

Зазначимо, що на території Придністров'я, яке не має кордону з Росією та виходу до моря, все ж є військовий аеродром у Тирасполі, який теоретично може бути задіяний для вказаної цілі.