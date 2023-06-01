О Приднестровье мы будем говорить с позиции страны, отвоевавшей свою землю - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что формат дипломатической платформы разрешения приднестровского конфликта "5+2" (Молдова, ПМР, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели - Европейский союз и США) потерял всякий смысл, и формат разрешения этого конфликта должен определиться сразу после победы Украины в войне с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе, где прошел саммит Европейского политического сообщества.

"Вы видите жизнь в проекте "5+2", вы видите результат? "Будем ли мы что-то пересматривать?": а для чего говорить о проекте, который не жив? Я не имею смысла об этом говорить. Надо говорить с позиции сильного государства, победившего государства, которое отвоевало свою землю - в этот момент и надо будет говорить", - сказал глава государства.

Зеленский также допустил, что к решению этого вопроса могут быть привлечены и другие страны, в том числе Румыния или еще какие-нибудь, которые пожелает привлечь Молдова, но выразил уверенность, что Украина будет все же играть в этом одну из главных ролей.

"У нас есть общая позиция с Молдовой с точки зрения единства Молдовы, и будем работать – здесь уже понятно. Я не знаю, понадобится ли нам помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши в этом смысле партнеры – сможем говорить вместе. Может, Молдова захочет подключить еще какие-то из государств. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас – граница", – указал он.

Президент подчеркнул, что уверен в том, что как только завершится война РФ против Украины, будет решен приднестровский конфликт и в целом "много разных вопросов безопасности".

"Замороженный конфликт есть на вашей территории, к сожалению. Но все это закончится, поверьте, когда мы закончим с агрессией России. Я уверен: решится много разных вопросов безопасности. Я думаю, что нам всем нужно объединенное молдавское общество и объединена страна", - отметил Зеленский.

По словам украинского президента, Украина желает Молдове мира и сделает все от нее зависящее для поддержки Молдовы, поэтому такой сценарий является реальным.

"Я уверен, что это не фантастика. Это как "Patriot никогда не будут в Украине, наши западные партнеры никогда не объединятся, не дадут нам западные образцы артиллерии". Но мы видим результат... Поэтому я уверен, что после нашей победы, а я уверен, что мы победим, у вас будет объединенная страна. Без ракет. И без России", - добавил он.

По поводу же вероятного запроса Молдовы на применение возможностей Украины для разрешения конфликта Зеленский ответил двумя фразами - "Я думаю, вы бы почувствовали" и "Официального запроса не было".

"Украина может реагировать и помогать Молдове только если есть запрос на самом высоком уровне - официального военно-политического руководства Молдовы. И тогда обязательно Украина будет реагировать", - подчеркнул он.

Украинский президент также поделился мыслями относительно своего личного впечатления от Приднестровья, через которое он, по его словам, ездил, возвращаясь в Украину через Молдову.

"Я ездил через Приднестровье, знаете? Прилетал в Кишинев и ехал через Приднестровье. И как? Считаю, что они – но это не они, а Россия, но и они [тоже] – поддерживали эту политику совершенно неправильно. Извините, при всем уважении – там не Швейцария. Поэтому я считаю, что они должны объединиться с их государством, с их историей – с Молдовой. Но я ехал, видел. Это было до войны", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что "был удивлен" тем, что видел в непризнанной республике разные флаги - российские, советские "и еще какие-то", но не видел молдавских. По словам президента, ему кажется, что это "неправильно", хотя он "не судья". Кроме того, Зеленский коснулся и вопроса гражданства приднестровцев.

"Я слышал, что у них много паспортов. У них есть паспорта украинский, российский, молдавский, румынский - четыре паспорта. Какие же они граждане Украины? Нет. Граждане Украины - в Украине. Или на фронте, или, к сожалению, выехали с детками временно", - заявил президент.

Относительно судьбы находящейся на территории непризнанной республики группировки российских войск украинский президент заявил, что они должны уйти, если "захотят жить". В ответ на уточняющий вопрос о том, как это технически должно быть сделано, Зеленский смог лишь отшутиться.

"Что делать с теми, кто там на территории, с войсками [РФ]? Ну, они захотят жить - уйдут. По Украине? Давайте не думать [об этом]... Такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход", - заявил украинский лидер.

На вопрос, который прозвучал как "В плен будете брать?", он ответил следующим образом: "Кого в плен? Это же территория Молдовы, вы забываете...", однако при ответе неоднозначно повеселел.

Отметим при этом, что на территории Приднестровья, не имеющего границы с Россией и выхода к морю, все же есть военный аэродром в Тирасполе, который теоретически может быть задействован для указанной цели.