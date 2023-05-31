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Война в Украине дает Молдове шанс положить конец конфликту в Приднестровье — FT
Война России против Украины дает Молдове возможность разрешить 30-летний замороженный конфликт в Приднестровье.
Об этом пишет издание Financial Times.
В настоящее время Приднестровье представляет собой непризнанную республику, вдоль границы Молдовы с Украиной, где базируются 1500 российских солдат и остатков миротворческих сил, развернутых после сепаратистской войны в 1992 году, унесшей 700 жизней, но большинство из них являются местными новобранцами, и нет ротации из России.
Ссылаясь на слова аналитиков, издание пишет, что ключом к разрешению конфликта должно стать соглашение между официальными властями Молдовы в Кишиневе и владельцами конгломерата "Шериф", который в 90-х годах монополизировал приднестровскую экономику и владеет сетью супермаркетов, АЗС и даже профессиональным футбольным клубом Шериф Тирасполь".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Экономика Приднестровья зависит от поставок бесплатного газа от "Газпрома", российской государственной энергетической компании. Это позволяет приднестровским властям поддерживать низкие счета за коммунальные услуги и выплачивать лучшие пенсии, чем в остальной Молдове, а также обеспечивать топливом электростанцию, снабжающую электроэнергией всю Молдову.
"У них идеальная бизнес-модель. У них есть бесплатный газ и они продают его за молдавскую валюту. Все, что они хотят, это сохранить статус-кво", - сказал Александру Фленчеа, бывший вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции, а ныне – директор аналитического центра Initiative 4 Peace.
Однако теперь Молдова ускоряет планы прекратить свою зависимость от Приднестровья по поводу электроэнергии, и как только это произойдет, возможно, через несколько лет, экономика сепаратистов окажется в большой беде.
Критические сдвиги произошли в прошлом году, когда Украина закрыла границу с Приднестровьем. Это не только приостановило торговлю, но и подавило контрабанду, которая долгое время была для сепаратистов источником прибыли.
В мае, из-за "ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы", так называемая "власть" непризнанного Приднестровья попросила РФ увеличить количество российских военных на ее территории вроде бы для защиты региона.