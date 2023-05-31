Война в Украине дает Молдове шанс положить конец конфликту в Приднестровье — FT

Война России против Украины дает Молдове возможность разрешить 30-летний замороженный конфликт в Приднестровье.

Об этом пишет издание Financial Times.

В настоящее время Приднестровье представляет собой непризнанную республику, вдоль границы Молдовы с Украиной, где базируются 1500 российских солдат и остатков миротворческих сил, развернутых после сепаратистской войны в 1992 году, унесшей 700 жизней, но большинство из них являются местными новобранцами, и нет ротации из России.

Ссылаясь на слова аналитиков, издание пишет, что ключом к разрешению конфликта должно стать соглашение между официальными властями Молдовы в Кишиневе и владельцами конгломерата "Шериф", который в 90-х годах монополизировал приднестровскую экономику и владеет сетью супермаркетов, АЗС и даже профессиональным футбольным клубом Шериф Тирасполь".

Экономика Приднестровья зависит от поставок бесплатного газа от "Газпрома", российской государственной энергетической компании. Это позволяет приднестровским властям поддерживать низкие счета за коммунальные услуги и выплачивать лучшие пенсии, чем в остальной Молдове, а также обеспечивать топливом электростанцию, снабжающую электроэнергией всю Молдову.

"У них идеальная бизнес-модель. У них есть бесплатный газ и они продают его за молдавскую валюту. Все, что они хотят, это сохранить статус-кво", - сказал Александру Фленчеа, бывший вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции, а ныне – директор аналитического центра Initiative 4 Peace.

Однако теперь Молдова ускоряет планы прекратить свою зависимость от Приднестровья по поводу электроэнергии, и как только это произойдет, возможно, через несколько лет, экономика сепаратистов окажется в большой беде.

Критические сдвиги произошли в прошлом году, когда Украина закрыла границу с Приднестровьем. Это не только приостановило торговлю, но и подавило контрабанду, которая долгое время была для сепаратистов источником прибыли.

В мае, из-за "ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы", так называемая "власть" непризнанного Приднестровья попросила РФ увеличить количество российских военных на ее территории вроде бы для защиты региона.