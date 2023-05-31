Війна в Україні дає Молдові покласти край конфлікту у Придністров'ї — FT

Війна Росії проти Україні дає Молдові можливість нарешті вирішити 30-річний заморожений конфлікт у Придністров'ї, який часто виставляють похмурим прототипом для окупованих частин України російськими військами.

Про це пише видання Financial Times.

На даний час, Придністров'я являє собою не визнану республіку, уздовж кордону Молдови з Україною де базуються 1500 російських солдатів і залишків миротворчих сил, розгорнутих після сепаратистської війни в 1992 році, яка забрала 700 життів, але більшість із них є місцевими новобранцями, і немає ротації з Росії.

Видання пише, що невизнана республіка протягом останніх трьох десятиліть заохочувала російські націоналістичні образи зміцнювати свій бренд сателіта Москви.

Аналітики вважають, що цей конфлікт не повинен пережити війну в Україні. За словами аналітиків, ключем до вирішення конфлікту буде угода між владою Молдови в столиці Кишиневі та власниками конгломерату "Шериф", який монополізує придністровську економіку. "Шериф" володіє мережею супермаркетів і АЗС, а також "Шериф Тирасполь", професійним футбольним клубом на сучасному стадіоні на околиці міста.

Економіка Придністров'я залежить від постачання безкоштовного газу від "Газпрому", російської державної енергетичної компанії. Це дозволяє придністровській владі підтримувати низькі рахунки за комунальні послуги та виплачувати кращі пенсії, ніж у решті Молдови, а також забезпечувати паливом електростанцію, яка постачає електроенергією всю Молдову.

"У них ідеальна бізнес-модель. У них є безкоштовний газ і вони продають його за молдовську валюту. Все, що вони хочуть, це зберегти статус-кво", — сказав Александру Фленчеа, колишній віце-прем’єр-міністр Молдови з питань реінтеграції, а нині директор аналітичного центру Initiative 4 Peace.

Проте тепер Молдова прискорює плани припинити свою залежність від Придністров’я щодо електроенергії, і як тільки це станеться, можливо, через кілька років, економіка сепаратистів опиниться у великій біді.

Критичні зрушення відбулося минулого року, коли Україна закрила кордон із Придністров’ям. Це не тільки призупинило торгівлю, але й придушило контрабанду — яка довгий час була прибутковим джерелом сепаратистів.

У травні, через "погіршення ризиків безпеки, у тому числі терористичної загрози" так звана "влада" невизнаного Придністров'я попросила РФ збільшити кількість російських військових на її території начебто для захисту регіону.