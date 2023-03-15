Журналісти-розслідувачі виявили план РФ по встановленню контролю над Молдовою

Молдовські журналісти-розслідувачі у співпраці з виданнями ще низки країн Європи і США дізналися, що розроблена у Кремлі російська стратегія впливу на Молдову, передбачає встановлення повного контролю над країною.

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Російські спецслужби вже давно та серйозно замислюються над захопленням Молдови. Особливо гостро це питання постало після вторгнення в Україну.

Відповідні великі матеріали досліджень про це вийшли у центру "Досьє" та RISE (Молдова), яким вдалося отримати документ із стратегією щодо перетворення Молдови на маріонеткову державу.

Зазначається, що цей документ був створений у 2021 році у тому ж самому департаменті, який готував план поглинання Білорусі, але Молдовська стратегія виявилася більш делікатною. Метою Кремля було русифікувати країну та не дозволити їй зблизитися з ЄС. Інформатор журналістів-розслідувачів, повністю впевнене у тому, що документ, який називається "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова" справжній.

Згідно з документом, Кремль хоче протидіяти співробітництву Молдови з альянсом та дискредитувати його образ в очах мешканців країни. В адміністрації президента РФ сподіваються досягти цих цілей до 2025 року.

Основними цілями, які викладені у російській стратегії є:

Протистояти "негативному впливу" Європи і НАТО на Молдову;втягнення країни в ОДКБ під егідою РФ;

"врегулювання конфлікту у Придністров’ї" та надання йому особливого статусу;

посилити проросійськї настрої у суспільстві, віддалити Молдову від Румунії.

Росія планує використати залежність Молдови від російського імпорту енергоносіїв, щоб політика країни більше не суперечила інтересам Кремля. Не вперше РФ шантажує Молдову скороченням чи припиненням постачання газу.

"Інфляція у Молдові становить 34%. Тобто одна третина вашого прибутку буквально нічого не варта. До того ж ціни на енергоносії зросли у 7 разів. А люди не почуваються у безпеці через війну Росії проти України, бо Росія нагнітає інформаційну обстановку. І люди бояться. Зараз, якщо ви запитаєте людей, то 30–40% скажуть, що якщо ця горда жінка (президент Молдови Майя Санду - ред) піде і поговорить із президентом Путіним, то ми матимемо дешевий газ і світ тут. Ось такий наратив Кремль намагається просунути. І цей наратив добре сприймається, коли люди відчувають страх", - розповів прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Іншим важливим завданням Кремля було створити мережу лояльних до себе громадських організацій, обмежити місцеві ЗМІ, та розширити сферу впливу проросійських, але досягти цього не вдалося. Влада країни у 2022 році закрила 6 телеканалів.

До 2030 року Кремль також планував наростити зберегти за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування і зменшити присутність валюти "третіх країн" у розрахунках з Російською Федерацією.

"Мета не в тому, щоби підступно анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії. Як і з Грузією, мова більше про те, щоби поставити знак "стоп" для Заходу та всіляко перешкоджати вступу країни до ЄС і НАТО", - прокоментував журналістам співрозмовник з розвідки Молдови.

З документу також зрозуміло, що 2021 року в Росії не готували військове вторгнення до Молдови. Військові завдання стосувалися лише Придністров'я: у Кремлі хотіли керувати замороженимконфліктом, використовуючи його як важіль тиску.

Як повідомляють розслідувані, їм вдалося встановити особи двох розробників стратегії. Це Андрєй Вавілов, який працював у ФСБ та відноситься до Управління з прикордонної співпраці Кремля, і Віктор Лисенко, заступник начальника Управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із закордонними країнами, де раніше працював і Вавілов. Джерела повідомляють, що Лисенко "особисто курує молдавські справи".

В уряді Молдови впевнені, що через розпочату війну в Україні Кремль відстає від власних планів.

В лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Також, нещодавно в Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни.