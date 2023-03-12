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В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)

ПВК "Вагнер", Молдова
До Молдови не пустили представника ПВК "Вагнер". Фото: пресслужба прикордонної поліції Республіки Молдова

Прикордонна поліція Молдови в аеропорту затримала представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Встановивши особу чоловіка, його вирішили не пускати до країни.

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Про це 12 березня повідомила пресслужба прикордонної поліції Республіки Молдова.

Фото 2 — В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)
Фото 3 — В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)
Фото 4 — В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)
Фото 5 — В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)
Фото 6 — В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)

"Аналіз ризиків та інформації, отриманої спільно з національними органами влади, в тому числі і шляхом обміну інформацією з міжнародними партнерами, дозволив виявити в потоці пасажирів, на перетині державного кордону представника приватної військової компанії в РФ "Вагнер", — розповіли в поліції.

Чоловіка не пустили в країну і повернули літаком до держави, з якої він вилетів.

За останній тиждень в Молдову не пропустили 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

Нагадаємо, в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Згодом в країні почали скасовувати міжнародні авіарейси та застосовували превентивні заходи для уникнення можливих провокацій зі сторони РФ.  

Автор:
Віта Молодан