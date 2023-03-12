- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни (ФОТО)
Прикордонна поліція Молдови в аеропорту затримала представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Встановивши особу чоловіка, його вирішили не пускати до країни.
Про це 12 березня повідомила пресслужба прикордонної поліції Республіки Молдова.
"Аналіз ризиків та інформації, отриманої спільно з національними органами влади, в тому числі і шляхом обміну інформацією з міжнародними партнерами, дозволив виявити в потоці пасажирів, на перетині державного кордону представника приватної військової компанії в РФ "Вагнер", — розповіли в поліції.
Чоловіка не пустили в країну і повернули літаком до держави, з якої він вилетів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За останній тиждень в Молдову не пропустили 182 іноземних громадян та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.
Нагадаємо, в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.
Згодом в країні почали скасовувати міжнародні авіарейси та застосовували превентивні заходи для уникнення можливих провокацій зі сторони РФ.