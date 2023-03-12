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В Молдове задержали члена ЧВК "Вагнер", пытавшегося попасть в страну (ФОТО)
Пограничная полиция Молдовы в аэропорту задержала представителя российской частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер". Установив личность мужчины, его решили не пускать в страну.
Об этом 12 марта сообщила пресс-служба пограничной полиции Республики Молдова.
"Анализ рисков и информации, полученной совместно с национальными органами власти, в том числе и путем обмена информацией с международными партнерами, позволил обнаружить в потоке пассажиров, на пересечении государственной границы обнаружили представителя частной военной компании в РФ "Вагнер", - рассказали в полиции.
Мужчину не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За последнюю неделю в Молдову не пропустили 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.
Напомним, в феврале президент Молдовы Мая Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.
Впоследствии в стране начали отменять международные авиарейсы и применяли превентивные меры для избежания возможных провокаций со стороны РФ.