В Молдове задержали члена ЧВК "Вагнер", пытавшегося попасть в страну (ФОТО)

Пограничная полиция Молдовы в аэропорту задержала представителя российской частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер". Установив личность мужчины, его решили не пускать в страну.

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Об этом 12 марта сообщила пресс-служба пограничной полиции Республики Молдова.

"Анализ рисков и информации, полученной совместно с национальными органами власти, в том числе и путем обмена информацией с международными партнерами, позволил обнаружить в потоке пассажиров, на пересечении государственной границы обнаружили представителя частной военной компании в РФ "Вагнер", - рассказали в полиции.

Мужчину не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел.

За последнюю неделю в Молдову не пропустили 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Напомним, в феврале президент Молдовы Мая Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Впоследствии в стране начали отменять международные авиарейсы и применяли превентивные меры для избежания возможных провокаций со стороны РФ.