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В США заявили, что Россия планирует новые протесты в Молдове: какова их цель
Разведка США располагает информацией, указывающей на подготовку российскими спецслужбами протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".
"В то время как Молдова продолжает интегрироваться в Европу, по нашим оценкам, Россия пытается ослабить ее правительство с вероятной конечной целью увидеть в столице государства более дружественную с Россией администрацию", - отметил он.
По его словам, с российской стороны проходят попытки инсценировать и использовать протесты в Молдове с целью "фабрикации восстания" против правительства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по оценкам американской разведки группа россиян проводит подготовку новых демонстраций в стране.
Представитель Белого дома также отметил, что россияне стремятся создать информационную путаницу по ситуации в регионе.
"Например, мы видели, как представители российских властей утверждали, будто Украина планирует атаковать сепаратистский регион Приднестровье. Позвольте мне сказать четко: эти упреки необоснованны, они неправдивы", - подчеркнул Кирби.
Он добавил, что Соединенные Штаты предпринимают ряд шагов, чтобы не дать России дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Напомним, что в феврале президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.
Позже Министерство обороны России заявляло, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.
На это МИД Молдовы отметил, что российские заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением.
В свою очередь президент Владимир Зеленский считает возможным вторжение России в другую страну и указывает, что это может быть именно Молдова.