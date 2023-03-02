В ГУР назвали две цели России по созданию напряжения в Молдове

Россия создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, чтобы отвлечь мир от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для россиян. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

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Он пояснил, что у россиян в Приднестровье очень ограничен контингент.

"Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось – старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию – под "чужим флагом", – сказал он. Черняк, отметив, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали подобное в Донецке и Луганске.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое – это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", – высказался представитель ГУР.

Черняк считает, что дестабилизация направлена и на внутреннего потребителя в России.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ Молдовы за нас", – отметил он.

Напомним, что в феврале президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Позже Министерство обороны России заявляло, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

На это МИД Молдовы отметил, что российские заявления были сделаны с целью манипулирования общественным мнением.

Также РФ обвинила Украину в якобы подготовке провокаций у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов". В правительстве Молдовы опровергли и эти упреки.

В свою очередь президент Владимир Зеленский считает возможным вторжение России в другую страну и указывает, что это может быть именно Молдова.