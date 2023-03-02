У ГУР назвали дві цілі Росії щодо створення напруження в Молдові

Росія створює напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, щоб відвернути увагу світу від війни в Україні та продемонструвати якусь "перемогу" для росіян. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі "РБК-Україна".

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Він пояснив, що росіяни мають у Придністров'ї дуже обмежений контингент.

"Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося – старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під "чужим прапором", – сказав Черняк, зауваживши, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше – це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", – висловився представник ГУР.

Також Черняк вважає, що дестабілізація спрямована на внутрішнього споживача в Росії.

"Адже вони не досягли жодного результату в своїй так званій "спеціальній воєнній операції". Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас", – зазначив він.

Нагадаємо, що в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

На це МЗС Молдови зазначило, що російські заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою.

Також РФ звинуватила Україну в нібито підготовці провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів". В уряді Молдови спростували й ці закиди.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає можливим вторгення Росії до іншої держави і вказує, що це може бути саме Молдова.