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У МЗС Росії нафантазували чергові "провокації" біля Придністров'я: у Молдові відповіли
В уряді Молдови назвали брехнею заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
Про це повідомляє Newsmaker.
Видання зазначає, що речниця МЗС РФ Марія Захарова 1 березня заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
У свою чергу влада Молдови це заперечує, називаючи брехнею заяву Захарової.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться в повідомленні, уряду Молдови.
Влада також закликала громадян зберігати спокій та стежити за офіційними джерелами інформації у Молдові.
Раніше у Молдові відкинули як необґрунтовані заяви російської влади про "військову провокацію щодо Придністров'я", яка нібито готується з боку України.
Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.