У МЗС Росії нафантазували чергові "провокації" біля Придністров'я: у Молдові відповіли

В уряді Молдови назвали брехнею заяву Міністерства закордонних справ Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".

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Про це повідомляє Newsmaker.

Видання зазначає, що речниця МЗС РФ Марія Захарова 1 березня заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".

У свою чергу влада Молдови це заперечує, називаючи брехнею заяву Захарової.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться в повідомленні, уряду Молдови.

Влада також закликала громадян зберігати спокій та стежити за офіційними джерелами інформації у Молдові.

Раніше у Молдові відкинули як необґрунтовані заяви російської влади про "військову провокацію щодо Придністров'я", яка нібито готується з боку України.

Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.