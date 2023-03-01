В МИД России нафантазировали очередные "провокации" возле Приднестровья: в Молдове ответили

В правительстве Молдовы назвали ложью заявление Министерства иностранных дел России о якобы подготовке Украиной провокаций у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".

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Об этом сообщает Newsmaker.

Издание отмечает, что представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта заявила, что Украина якобы готовит провокации у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".

В свою очередь власти Молдовы это отрицают, называя ложью заявление Захаровой.

"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении, правительства Молдовы.

Власти также призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации в Молдове.

Ранее в Молдове отвергли как необоснованные заявления российских властей о якобы готовящейся "военной провокации в отношении Приднестровья" со стороны Украины.

Со своей стороны, президент Молдовы Майя Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и призвала к выводу российских войск из региона.