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В МИД России нафантазировали очередные "провокации" возле Приднестровья: в Молдове ответили
В правительстве Молдовы назвали ложью заявление Министерства иностранных дел России о якобы подготовке Украиной провокаций у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".
Об этом сообщает Newsmaker.
Издание отмечает, что представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта заявила, что Украина якобы готовит провокации у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".
В свою очередь власти Молдовы это отрицают, называя ложью заявление Захаровой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении, правительства Молдовы.
Власти также призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации в Молдове.
Ранее в Молдове отвергли как необоснованные заявления российских властей о якобы готовящейся "военной провокации в отношении Приднестровья" со стороны Украины.
Со своей стороны, президент Молдовы Майя Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и призвала к выводу российских войск из региона.