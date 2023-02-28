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Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою: до чого готуються
Сили оборони України посилили заходи безпеки на кордоні з Молдовою. Там зводяться інженерно-фортифікаційні споруди.
Про особливу увагу до південно-західного рубежу заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - розповів прикордонник.
За словами Демченка, через підступність ворога до провокацій потрібно бути готовими завжди. Крім того, посиленого захисту потребує український кордон з Білоруссю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, під час пресконференції 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вторгнутися на територію Молдови, використавши для провокацій Придністров'я. Доказом того стали заяви з боку РФ - мовляв, це Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я. Там пригрозили, що Збройні сили РФ відреагують на такі дії.
Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.