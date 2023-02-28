Україна будує фортифікаційні споруди на кордоні з Молдовою: до чого готуються

Сили оборони України посилили заходи безпеки на кордоні з Молдовою. Там зводяться інженерно-фортифікаційні споруди.

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Про особливу увагу до південно-західного рубежу заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд", - розповів прикордонник.

За словами Демченка, через підступність ворога до провокацій потрібно бути готовими завжди. Крім того, посиленого захисту потребує український кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, під час пресконференції 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вторгнутися на територію Молдови, використавши для провокацій Придністров'я. Доказом того стали заяви з боку РФ - мовляв, це Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я. Там пригрозили, що Збройні сили РФ відреагують на такі дії.

Зі свого боку, президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію у спробі дестабілізувати ситуацію в країні і закликала до виведення російських військ з регіону.