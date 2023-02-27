Застосовані заходи унеможливлюють намагання РФ скинути владу в Молдові - Буданов

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що Росія вже зазнає краху у своїх намаганнях скинути чинну владу в Молдові. Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

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"Щодо зміни уряду: треба подивитися на людину, яка прийшла. Прийшов Дорін Речан - це досить фахова людина, і це військовий блок, силовий блок, вірніше так сказати. Тому, зрозуміло, що ситуація не найпростіша для Молдови", - оцінив Буданов.

За словами голови військової розвідки, йдеться саме про намагання Росії скинути конституційну владу, але, "як бачите, поки що їм це не вдалося".

"Застосований цілий ряд заходів, який, певен, дасть результат, і всі ці плани знову ж таки зазнають краху. Вони вже їх зазнали частково. Ще в зародку, як то кажуть", - підкреслив він.

У відповідь на питання про те, "наскільки важливо йому було донести цю інформацію до керівництва Молдови, наскільки великі ризики в тій частині", начальник ГУР лишь знову заявив, що комплекс заходів, які прийняті та приймаються, робить намагання Росії неможливими.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на прес-конференції 24 лютого розповів, що вважає можливим вторгнення Росії на підконтрольну Молдові територію з самого Придністров'я, де дислоковані російські військові, або внаслідок десантної операції.

Перед цим, 23 лютого, Міністерство оборони Росії зі свого боку заявило, що це Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

24 лютого вже Міністерство закордонних справ РФ заявило, що будь-які дії, "що становлять загрозу безпеці наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна", будуть розглядатися як напад на саму РФ.

Натомість МЗС самої Молдови у відповідь заявило, що відкидає як необґрунтовані заяви російської влади про “військову провокацію щодо Придністров'я”, яка нібито готується з боку України. У відомстві заявили, що насправді ситуація з безпекою в регіоні є стабільною.

Зазначимо також, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін скасував указ від 2012 року, який передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.