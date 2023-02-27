Примененные меры делают невозможными попытки РФ свергнуть власть в Молдове - Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия уже терпит крах в своих попытках свергнуть действующую власть в Молдове. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

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"О смене правительства: надо посмотреть на пришедшего человека. Пришел Дорин Речан - это достаточно профессиональный человек, и это военный блок, силовой блок, вернее так сказать. Поэтому, понятно, что ситуация не самая простая для Молдовы", - оценил Буданов.

По словам главы военной разведки, речь идет именно о попытках России свергнуть конституционную власть, но, "как видите, пока им это не удалось".

"Применен целый ряд мер, который, видимо, даст результат, и все эти планы, опять же, терпят крах. Они уже его потерпели частично. Еще в зародыше, как говорится", - подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, "насколько важно ему было донести эту информацию до руководства Молдовы, насколько велики риски в той части", начальник ГУР лишь вновь заявил, что комплекс принимаемых и принимаемых мер делает попытки России невозможными.

Напомним, что президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля рассказал, что считает возможным вторжение России на подконтрольную Молдове территорию из самого Приднестровья, где дислоцированы российские военные, или в результате десантной операции.

Перед этим, 23 февраля, Министерство обороны России со своей стороны заявило, что это Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

24 февраля уже Министерство иностранных дел РФ заявило, что любые действия, "которые представляют угрозу безопасности наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", будут рассматриваться как нападение на саму РФ.

В то же время МИД самой Молдовы в ответ заявил, что отвергает как необоснованные заявления российской власти о якобы готовящейся со стороны Украины "военной провокации в отношении Приднестровья". В ведомстве заявили, что на самом деле ситуация с безопасностью в регионе стабильна.

Отметим также, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин отменил указ от 2012 года, который предполагал, что Россия продолжит активно искать пути разрешения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.