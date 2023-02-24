"Это может случится": Зеленский объяснил, почему считает возможным российское вторжение в Молдову

Президент Владимир Зеленский считает возможным вторжение России в другую страну и указывает, что именно Молдова может стать такой страной. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу. Приводим полную цитату ответа главы государства на этот вопрос.

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К сожалению, я считаю, что это возможно, и это может произойти. Почему – я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успехи и победы. Успех на поле боя в Украине не случится, массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться, и если будут поставки, будем еще сильнее. Поэтому ему предстоит показывать успех. И все понимают, что он может быть там, где есть слабое место. Желательно, чтобы это были те государства, которые до этого имели влияние Москвы еще в советское время, и также где есть те или иные проблемы, то есть те или иные конфликты, те или иные сепаратные институты. Вот что происходит. И здесь Молдова...

Вы знаете, что наша разведка перехватила документ. Вы знаете, что я откровенно об этом сказал, я привез эту информацию в ЕС. И я в первый же час, как получил эту информацию, передал ее Майе Санду. Это очень важно: там есть доказательства, что они хотели сменить руководство государства . А теперь давайте подумаем, как они это могут сделать? Где их границы с Молдовой? Я не вижу этих границ. То есть, будет высадка. Где она может быть? То есть, мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке на Кишинев. Вот что происходит.

И они могут это делать и развивать это направление. Им понадобилось две недели (после вышеуказанного саммита лидеров ЕС с Зеленским 9 февраля – Delo.ua) , чтобы найти другую информационную атаку. Сейчас они вбрасывают, что ситуация на границе, на контактной линии Приднестровья и Украины, как они говорят: мы видим, что там есть какие-то недоразумения, мы видим, что там есть выстрелы, и у нас есть информация - они вбрасывают эту информацию через медиа – что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Зачем это делается?

Они ясно понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что Приднестровье - это территория независимого государства Молдова. И они постоянно провоцируют: с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в нашу сторону, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала, как решить этот вопрос. Это плохая ситуация. Это было в начале войны: они действовали с разных сторон, провоцировали – информационная война, гибридная война и вот такие шаги. Поэтому я считаю, что Россия будет добиваться каких-то успехов. Смотрите: ракета пересекла воздушное пространство Румынии и зашла в Украину. То есть, они постоянно будут делать такие шаги. Я считаю, что желательно предупреждать такие возможности усилением оружия, санкциями, ну и соответствующими шагами.

Кроме того, Зеленский отметил, что хочет, чтобы общества стран, являющихся членами НАТО, услышали его предостережение, что если Украина проиграет войну, то Россия может напасть и на них.

"Я еще раз подчеркиваю, что Россия может пойти тогда дальше. И посмотрите, какие страны, где они хотят иметь влияние, где Советский союз имел влияние, где они имели это как часть Советского союза, где они не имели это как свою территорию, но имели там КГБ или там стояла их армия. Давайте проанализируем, где это может быть, и вы поймете – это будет хаос. Допустить этого нельзя", – заявил он.

Позже в ответ на вопрос о наличии в США голосов, заявляющих, что их страна оказывает слишком большую поддержку Украине, президент конкретизировал, что угроза российского вторжения после Украины есть, в частности, относительно стран Балтии.

"Если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, из-за ослабления той или иной помощи, Россия придет в страны НАТО. Они придут в Прибалтику. Они зайдут и захватят Прибалтику. Так случится. И тогда США будут отправлять своих сыновей и дочерей - так, как отправляем мы своих. И они будут воевать, потому что это НАТО. И будут гибнуть. Не дай Бог, потому что это страшное горе. Я желаю США только мира и поддержки Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, что вечером 23 февраля Министерство обороны России заявило, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы РФ "адекватно отреагируют" на подобные действия.

В свою очередь, днем 24 февраля Министерство иностранных дел страны-агрессора в связи с этим заявило, что любые действия, "представляющие угрозу безопасности наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", будут рассматриваться как нападение на РФ.

Отметим, что 10 февраля, после упомянутого визита Зеленского в Брюссель, в отставку подала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Ее место занял Дорин Речан, сразу заявивший о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода оттуда российских войск и последующей экономической и социальной интеграции региона в Молдову.