Wizz Air приостанавливает рейсы в Кишинев: названа дата

Лоукост-авиакомпания Wizz Air заявила, что намерена с 14 марта приостановить все рейсы в Молдову по причинам, связанным с авиабезопасностью. Сообщение перевозчика цитируют в понедельник румыноязычные СМИ.

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В нем отмечается, что Wizz Air внимательно следила за ситуацией с безопасностью в Молдове и постоянно поддерживала связь с различными местными и международными органами и агентствами для обеспечения высочайшего уровня безопасности операций.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдове и высокого, но не неминуемого риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - утверждается в сообщении.

Согласно ему, после 14 марта компания предложит дополнительные рейсы из ближайшего к Кишиневу аэропорта Ясс, в частности новый маршрут в Берлин, а также увеличение частоты рейсов в Барселону, Милан-Бергамо, Болонью, Рим-Чампино, Рим-Фьюмичино, Дортмунд, Ларнаку, Лондон-Лутон и Тревизо. Маршруты из Кишинева в Будапешт и Прагу будут приостановлены без замены на альтернативные варианты.

Клиенты, купившие билеты напрямую через сайт Wizz Air или мобильное приложение авиакомпании, получат уведомление по электронной почте и смогут выбрать другой билет с возмещением 120% первоначального тарифа или вернуть себе 100% стоимости билета.

В свою очередь Управление гражданской авиации Молдовы подтвердило, что Wizz Air с 14 марта действительно решила приостановить все полеты в/из международного аэропорта Кишинева. В сообщении ведомства отмечается, что оно было уведомлено об этом решении по электронной почте. В качестве причины также указаны "соображения безопасности воздушного пространства в регионе".

"Управление и Министерство инфраструктуры и регионального развития постоянно сотрудничали и обсуждали с представителями Wizz Air, постоянно информируя о процедурах, применяемых для обеспечения надлежащего уровня авиационной безопасности и защиты", - сказано в нем.

При этом отмечается, что решение, принятое Wizz Air, создало неопределенность, учитывая, что 14 февраля авиакомпания запросила утверждение расписания полетов на летний сезон, и 27 февраля оно получило одобрение УГА.

"После анализа рисков государственные учреждения определили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут выполняться безопасно, применив в этом отношении ряд процедур, и сожалеют о внезапном решении, принятом Wizz Air", - указывает регулятор.

Как заявили в ведомстве, там продолжать предпринимать все необходимые действия для скорейшего возвращения авиаперевозчика в международный аэропорт Кишинева, а также для привлечения туда других лоукостеров.

В то же время в официальном Twitter-аккаунте компании в ответ на вопрос, правда ли, что Wizz Air с 14 марта приостанавливает рейсы в Кишинев, заявили, что "к сожалению, не имеют информации об этом на данный момент".