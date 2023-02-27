Wizz Air призупиняє рейси до Кишинева: названо дату

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air заявила, що має намір з 14 березня призупинити всі рейси до Молдови через причини, пов'язані з авіабезпекою. Повідомлення перевізника цитують у понеділок румуномовні ЗМІ.

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У ньому наголошується, що Wizz Air уважно стежила за ситуацією з безпекою в Молдові та постійно підтримувала зв'язок із різними місцевими та міжнародними органами та агентствами для забезпечення найвищого рівня безпеки операцій.

"Безпека пасажирів та екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air, і через останні події у Молдові та високий, але не неминучий ризик у повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня", - затверджується у повідомленні.

Згідно з ним, після 14 березня компанія запропонує додаткові рейси з найближчого до Кишинева аеропорту Ясс, зокрема новий маршрут до Берліна, а також збільшення частоти рейсів у Барселону, Мілан-Бергамо, Болонью, Рим-Чампіно, Рим-Фьюмічіно, Дортмунд, Ларнаку, Лондон-Лутон та Тревізо. Маршрути з Кишинева до Будапешта та Праги будуть припинені без заміни на альтернативні варіанти.

Клієнти, які купили квитки безпосередньо через сайт Wizz Air або мобільний додаток авіакомпанії, отримають повідомлення електронною поштою та зможуть обрати інший квиток із відшкодуванням 120% початкового тарифу або повернути собі 100% вартості квитка.

У свою чергу, Управління цивільної авіації Молдови підтвердило, що Wizz Air з 14 березня дійсно вирішила призупинити всі польоти в/з міжнародного аеропорту Кишинева. У повідомленні відомства наголошується, що воно було повідомлено про це рішення електронною поштою. В якості причини також зазначено "міркування безпеки повітряного простору в регіоні".

"Управління та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку постійно співпрацювали та обговорювали з представниками Wizz Air, постійно інформуючи про процедури, які застосовуються для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки та захисту", - сказано в ньому.

При цьому наголошується, що рішення, прийняте Wizz Air, створило невизначеність, враховуючи, що 14 лютого авіакомпанія запросила затвердження розкладу польотів на літній сезон, і 27 лютого він отримав схвалення УЦА.

"Після аналізу ризиків державні установи визначили, що польоти в національному повітряному просторі можуть виконуватися безпечно, застосувавши у цьому відношенні низку процедур, і шкодують про раптове рішення, прийняте Wizz Air", - зазначає регулятор.

Як заявили у відомстві, там продовжуватимуть вживати всіх необхідних дій для якнайшвидшого повернення авіаперевізника до міжнародного аеропорту Кишинева, а також для залучення туди інших лоукостерів.

У той же час в офіційному Twitter-акаунті компанії у відповідь на запитання, чи правда, що Wizz Air з 14 березня припиняє рейси до Кишинева, заявили, що "на жаль, не мають інформації про це на даний момент".