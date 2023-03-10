У США заявили, що Росія планує нові протести у Молдові: яка їх ціль

Розвідка США має інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".

"У той час як Молдова продовжує інтегруватися в Європу, за нашими оцінками, Росія намагається послабити її уряд з імовірною кінцевою метою побачити в столиці держави більш дружню до Росії адміністрацію", - зазначив він.

За його словами, з російського боку відбуваються спроби інсценувати та використати протести в Молдові з метою "фабрикації повстання" проти уряду.

Крім того, за оцінками американської розвідки, група росіян проводить підготовку нових демонстрацій у країні.

Представник Білого дому також зауважив, що росіяни прагнуть створити інформаційну плутанину щодо ситуації в регіоні.

"Наприклад, ми бачили, як представники російської влади стверджували, ніби Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені сказати чітко: ці закиди є необґрунтованими, вони неправдиві", - наголосив Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати роблять низку кроків, аби не дати Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Нагадаємо, в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Пізніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

На це МЗС Молдови зазначило, що російські заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає можливим вторгення Росії до іншої держави і вказує, що це може бути саме Молдова.