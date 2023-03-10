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У США заявили, що Росія планує нові протести у Молдові: яка їх ціль
Розвідка США має інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Укрінформ".
"У той час як Молдова продовжує інтегруватися в Європу, за нашими оцінками, Росія намагається послабити її уряд з імовірною кінцевою метою побачити в столиці держави більш дружню до Росії адміністрацію", - зазначив він.
За його словами, з російського боку відбуваються спроби інсценувати та використати протести в Молдові з метою "фабрикації повстання" проти уряду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, за оцінками американської розвідки, група росіян проводить підготовку нових демонстрацій у країні.
Представник Білого дому також зауважив, що росіяни прагнуть створити інформаційну плутанину щодо ситуації в регіоні.
"Наприклад, ми бачили, як представники російської влади стверджували, ніби Україна планує атакувати сепаратистський регіон Придністров’я. Дозвольте мені сказати чітко: ці закиди є необґрунтованими, вони неправдиві", - наголосив Кірбі.
Він додав, що Сполучені Штати роблять низку кроків, аби не дати Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові.
Нагадаємо, в лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.
Пізніше Міністерство оборони Росії заявляло, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.
На це МЗС Молдови зазначило, що російські заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає можливим вторгення Росії до іншої держави і вказує, що це може бути саме Молдова.