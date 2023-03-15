Журналисты-расследователи обнаружили план РФ по установлению контроля над Молдовой

Молдовские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями еще ряда стран Европы и США узнали, что разработанная в Кремле российская стратегия влияния на Молдову предполагает установление полного контроля над страной.

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Российские спецслужбы уже давно и серьезно задумываются о захвате Молдовы. Особенно остро этот вопрос возник после вторжения в Украину.

Соответствующие крупные материалы исследований об этом вышли в центре "Досье" и RISE (Молдова), которым удалось получить документ со стратегией превращения Молдовы в марионеточное государство.

Отмечается, что этот документ был создан в 2021 году в том же департаменте, который готовил план поглощения Беларуси, но Молдавская стратегия оказалась более деликатной. Целью Кремля было русифицировать страну и не разрешить ей сблизиться с ЕС. Информатор журналистов-расследователей полностью уверен в том, что документ, который называется "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова" подлинный.

Согласно документу Кремль хочет противодействовать сотрудничеству Молдовы с альянсом и дискредитировать его образ в глазах жителей страны. В администрации президента РФ надеются достичь этих целей к 2025 году.

Основными целями, изложенными в российской стратегии являются:

Противостоять "отрицательному влиянию" Европы и НАТО на Молдову; вовлечение страны в ОДКБ под эгидой РФ;

"урегулирование конфликта в Приднестровье" и предоставление ему особого статуса;

усилить пророссийское настроение в обществе, удалить Молдову от Румынии.

Россия намерена использовать зависимость Молдовы от российского импорта энергоносителей, чтобы политика страны больше не противоречила интересам Кремля. Не в первый раз РФ шантажирует Молдову сокращением или прекращением поставки газа.

"Инфляция в Молдове составляет 34%. То есть одна треть вашей прибыли буквально ничего не стоит. К тому же цены на энергоносители выросли в 7 раз. А люди не чувствуют себя в безопасности из-за войны России против Украины, потому что Россия нагнетает информационную обстановку. И люди боятся Сейчас, если вы спросите людей, то 30–40% скажут, что если эта гордая женщина (президент Молдовы Майя Санду – ред) пойдет и поговорит с президентом Путиным, то у нас будет дешевый газ и мир здесь… Вот такой нарратив Кремль пытается продвинуть .И этот нарратив хорошо воспринимается, когда люди испытывают страх", - рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Другой важной задачей Кремля было создать сеть лояльных общественных организаций, ограничить местные СМИ, и расширить сферу влияния пророссийских, но достичь этого не удалось. Власти страны в 2022 году закрыли 6 телеканалов.

К 2030 году Кремль также планировал нарастить сохранить по-русски статус языка межнационального общения и уменьшить присутствие валюты "третьих стран" в расчетах с Российской Федерацией.

"Цель не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове, прежде всего для предотвращения пронатовских, проевропейских тенденций. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем часть Российской империи. Как и с Грузией, речь больше о то, чтобы поставить знак "стоп" для Запада и всячески препятствовать вступлению страны в ЕС и НАТО", - прокомментировал журналистам собеседник по разведке Молдовы.

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Из документа также ясно, что в 2021 году в России не готовили военное вторжение в Молдову. Военные задачи касались только Приднестровья: в Кремле хотели управлять замороженным конфликтом, используя его как рычаг давления.

Как сообщают расследуемые, им удалось установить личности двух разработчиков стратегии. Это Андрей Вавилов, работавший в ФСБ и относящийся к Управлению по приграничному сотрудничеству Кремля, и Виктор Лысенко, заместитель начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, где ранее работал и Вавилов. Источники сообщают, что Лысенко "лично курирует молдавские дела".

В правительстве Молдовы уверены, что из-за начавшейся войны в Украине Кремль отстает от собственных планов.

В феврале президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФсовершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Также, надавно в Молдове задержали члена ЧВК "Вагнер", пытавшегося попасть в страну.