Молдова может присоединиться к части санкций ЕС против РФ - МИД

Правительство Молдовы планирует в ближайшее время пересмотреть перечень санкций Евросоюза в отношении России, к которым может присоединиться. Об этом 3 марта на брифинге сказал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, передает местное издание NewsMaker.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"С самого начала было решено, что Молдова не сразу будет присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые. Любые меры такого рода требуют конкретных действий в наших финансовых учреждениях или учреждениях, отслеживающих приток и отток средств из Молдовы", - отметил Попеску.

Проводится анализ того, как определенные отрасли Молдовы могут отреагировать на определенные санкции против России.

"В том, что касается санкций, наша позиция абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет. В Европейском союзе действует 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций. Молдова присоединилась к 21 из них. На этом этапе Молдова не присоединилась к 10-ти правовым видам санкций, но это число сократится", — добавил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Попеску сохранил свою должность и вошел в состав нового правительства Молдовы, которое было сформировано в феврале 2023 года. Предыдущее правительство Натальи Гаврилицы ушло в отставку на фоне нестабильной ситуации в стране, что, вероятно, было результатом работы РФ.

Новый премьер Молдовы Дорин Речан сразу выступил за демилитаризацию Приднестровья. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поддержал коллегу, а начальник ГУР Кирилл Буданов заявил о применении мер, которые делают невозможными попытки РФ свергнуть власть в Молдове.